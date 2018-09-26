أردوغان:, مصير, القس, برانسون, يقرره, القضاة, وليس, الساسة!,

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احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة...
استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018،...
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في...
يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم...
قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...
أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب "السترات الصفراء" فرحة رأس السنة في...
أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري...
تشهد السماء حدثا نادرا في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي...