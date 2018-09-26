تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  2018-12-31 22:36:56 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  0000-00-00 00:00:00 العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان: مصير القس برانسون يقرره القضاة وليس الساسة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضاء لا الساسة هو من سيقرر مصير القس الأمريكي آندرو برانسون الموقوف في تركيا لاتهامه بالإرهاب في قضية تعكر صفو العلاقات بين أنقرة وواشنطن.




وأكد أردوغان أن أي قرار بخصوص برانسون سيصدر عن المحكمة. وجاء ذلك في مقابلة أجريت معه أمس الثلاثاء، أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأضاف: "هذا شأن قضائي، لقد جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب.. ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر ولا نعلم ما ستقرره المحكمة، ولن يكون للساسة رأي في الحكم".


وتابع: "بصفتي الرئيس، ليس من حقي إصدار أمر بإطلاق سراحه. قضاؤنا مستقل. لننتظر ونرى ما ستقرره المحكمة.. قضية برانسون لا علاقة لها باقتصاد تركيا. هناك مبالغة في التحديات الاقتصادية الحالية أكثر من اللازم، وستتغلب تركيا على هذه التحديات بمواردها الذاتية".


وقد يسجن برانسون لمدة تصل إلى 35 عاما إذا أدانته المحكمة. وينفي القس الاتهامات المنسوبة إليه.


وبدافع الغضب لاحتجاز القس، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا في أغسطس بزيادة الرسوم المفروضة على الألومنيوم والصلب المستورد من تركيا إلى مثليها. وردت أنقرة بزيادة الرسوم على واردات السيارات والكحول والتبغ من أمريكا.




كلمات متعلقة

أردوغان:, مصير, القس, برانسون, يقرره, القضاة, وليس, الساسة!,

تابعونــا

العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور 0000-00-00 | 00:00:00

احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...

في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا 2018-12-31 | 15:39:32

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...

خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني 2018-12-31 | 14:00:48

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة...

أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 2018-12-31 | 11:50:09

استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018،...

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا 2018-12-31 | 11:34:37

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في...

الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو 2018-12-31 | 11:16:19

يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم...

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا 2018-12-31 | 10:21:20

قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...

آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا 2018-12-31 | 08:32:23

أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب "السترات الصفراء" فرحة رأس السنة في...

فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة 2018-12-31 | 06:26:31

أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري...

"قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر 2018-12-31 | 06:22:29

تشهد السماء حدثا نادرا في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبي نازي هتلر فيسبوك صورة مفبركة زي ملابس ارهابي أحمد عضو الكنيست جامعة بير زيت تخريج فوج جديد من طلابها اجواء احتفالية طلاب ادارة عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةلأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهاسحب الجنسية الاسرائيلية داعش الوزير درعي انضموا تنظيم ارهابي بث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي اطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com