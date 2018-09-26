الفيفا, يتقبل, عذر, ميسي, ويغضب, من, رونالدو,

ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليس غاضبًا من غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2018.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن الفيفا غاضب من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وليس من ميسي.وأفادت التقارير، أن البرغوث، كان سيحضر الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، لكنه اعتذر لأسباب عائلية.وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو، قرر عدم حضور الحفل، نظرًا لمعرفته أنه ليس الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.وتوج الكرواتي لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، بعدما أحرز مع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده لوصافة مونديال روسيا