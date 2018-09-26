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Lancome تطلق 3 علب للإنارة والتظليل



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Lancome ماركة التجميل الراقية والرائدة تطرح علبة حديثة للإنارة والتظليل:

Glow For It Palette

العلبة بـ 3 تشكيلات حيث كل واحدة يمكن ان تخلق طلتها المرغوبة. العلبة العملية والأنيقة تحتوي على 3 ألوان لتفتيح الوجه بنهاية برّاقة ونسيج ممتع. تناسق ألوان 
جديد ومريح جداً.

علبة "هايلايتر" لإنارة الوجه تمنح تغطية تدريجية حسب رغبتك.

علبة الظلال Glow for it تشمل 3 الوان مدهشة.

يمكن دهنها بالفرشاة او بالأصابع على الوجنتين, جسر الأنف, فوق الشفة أو على منطقة الصدر المكشوفة لإنارة المناطق المرغوبة.


في المجموعة 3 علب:

Glow For It Palette Rose Twinkle

Glow For It Palette Golden Gleam

Glow For It Palette Ametyh Radiance


السعر: 159 ش.

متوفر في نقاط بيع "لانكوم" في شبكة "أپريل".




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