Lancome, تطلق, 3, علب, للإنارة, والتظليل,

Lancome ماركة التجميل الراقية والرائدة تطرح علبة حديثة للإنارة والتظليل:Glow For It Paletteالعلبة بـ 3 تشكيلات حيث كل واحدة يمكن ان تخلق طلتها المرغوبة. العلبة العملية والأنيقة تحتوي على 3 ألوان لتفتيح الوجه بنهاية برّاقة ونسيج ممتع. تناسق ألوانجديد ومريح جداً.علبة "هايلايتر" لإنارة الوجه تمنح تغطية تدريجية حسب رغبتك.علبة الظلال Glow for it تشمل 3 الوان مدهشة.يمكن دهنها بالفرشاة او بالأصابع على الوجنتين, جسر الأنف, فوق الشفة أو على منطقة الصدر المكشوفة لإنارة المناطق المرغوبة.في المجموعة 3 علب:Glow For It Palette Rose TwinkleGlow For It Palette Golden GleamGlow For It Palette Ametyh Radianceالسعر: 159 ش.متوفر في نقاط بيع "لانكوم" في شبكة "أپريل".