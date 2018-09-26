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حيفا قد تحتضن مباراة القمة بين برشلونة واتلتيكو مدريد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



على قدم وساق تجري مفاوضات على اعلى المستويات , بهدف احتضان ستاد سامي عوفر في مدينة حيفا , وهو ستاد دولي بمواصفات عالمية , مباراة فريقي برشلونة واتلتيكو مدريد المتوقع ان تجري خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني  القريب.


وافيد وفقا للمعلومات التي تناوقلتها وسائل الاعلام المهتمة بشؤون الرياضة في اسبانيا والبلاد , ان هناك اجتماع حاسم سيعقد اليوم الاربعاء في اسبانيا من خلاله سيلتقي المسؤولون من كلا الفريقين بمندوبين عن ستاد سامي عوفر في حيفا والاتحاد العام لكرة القدم في البلاد لوضع اللمسات الاخيرة وتقديم اوراق الملعب لاعتماده ملعبا يحتضن اللقاء المرتقب بين برشلونة واتلتيكو مدريد .


واذا ما تمت المصادقة من كلا الطرفين على اجراء المباراة في حيفا فان المدينة ستحتضن في تلك الليلة ولاول مرة في تاريخها افضل لاعبي العالم واسبانيا وخاصة النجم معشوق الجماهير الارجنتيني ليونيل ميسي ونخبة اخرى من اللاعبين .




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