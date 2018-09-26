الملكة, رانيا, العبد, الله, تحتفل, بعيد, ميلاد, ابنتيها, سلمى, وايمان,

وكتبت الملكة :" كل واحدة فيكم بتملأ قلبي بالسعادة بطريقتها الخاصة، لكن حبي إلكم واحد.. إيمان وسلمى كل عام وأنتو بألف خير والله يحميكم ويخليلنا إياكم"يذكر أن للملكة رانيا والملك عبد الله الثاني أربعة أبناء هم الأمير الحسين (ولي العهد), الأميرة إيمان، لأميرة سلمى و الأمير هاشم.

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