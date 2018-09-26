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نجمة "Arab Idol" المصرية تتعرّض لمحاولة قتل .. صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة المصرية ​إيناس عز الدين​، نجمة برنامج Arab Idol، أنها نجت من محاولة سرقة وقتل يوم عيد ميلادها.



وروت عز الدين تفاصيل الحادثة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت: "ذات مومنت لما ابقى مش ناوية اعمل عيد ميلاد وفجأة تحصل ظروف ويتقرر اني اعمله وفجأة الاقي فاضل خمس ايام واكمل 31 سنة".


وأضافت: "وفجأة الاقي نفسي دراعي مش بيتحرك ومش عارفة انزل وفجأة الاقي نفسي مش عارفة اعمل اي ترتيبات وبعزم الناس المقربين بكل سرعة وصربعة وعدم نظام ولا فستان ولا شعر والكيك ظبطته بأعجوبة في الوقت الضايع".


وتابعت: "وكله كوم والحرامي اللي دخل البيت وكان هيقتلني امبارح ده كوم.. اي فيل لايك انها الشيخوخة يا سادة"، الكلاب اللي صحوني ونجدوني وفضلت أصرخ أنا والكلاب تهجم وهو هرب".




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