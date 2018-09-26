وداد, سليمان،أول, مربية, في, البعينة, نجيدات, تحقق, لقب, الدكتوراة,

اجتازت المربية وداد سليمان، من قرية البعينة نجيدات الاسبوع الماضي امتحان لقب الدكتوراة، في اللغة الانجليزية، بعد مسيرة مهنية غنية في العطاء.

وبدأت المربية وداد سليمان مسيرتها العلمية بتعليم اللغة الانجليزية، ثم تعلمت الماجستير ايضا في اللغة الانجليزية.وكانت سباقة كأول مربية في البعينة نجيدات، تحقق لقب الدكتوراة.