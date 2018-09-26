مستوطنون, يقتحمون, الأقصى, بحراسة, مشددة,

وأفادت مصادر محلية، أنّ 100 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة .

اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

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