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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أنّ 100 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة .




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