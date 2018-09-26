تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |  2018-12-19 13:28:13 الخوارزمي الابتدائيّة في باقة تفوز بجائزة المعارف القطريّة |  2018-12-19 13:30:01 مانشستر يونايتد يعين مدربا مؤقتا خلفا لمورينيو |  2018-12-19 12:47:29 شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها |  2018-12-19 12:39:57 رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا |  2018-12-19 12:32:03 أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سخنين: طيب الذكر توفيق نايف حيادري-أبو تامر(54 عاما) في ذمة الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انتقل الى رحمته تعالى في مدينة سخنين توفيق نايف حيادري (ابو تامر ) ،وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير من بعد صلاه ظهر اليوم الأربعاء الموافق 26-09-2018.له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء 


انا لله وانا اليه راجعون




كلمات متعلقة

سخنين:, طيب, الذكر, توفيق, نايف, حيادري-أبو, تامر(54, عاما), في, ذمة, الله,

تابعونــا

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27

انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49

فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37

انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...

سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) 2018-12-14 | 10:39:11

انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...

وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا 2018-12-13 | 10:18:15

غيب الموت صباح اليوم الخميس , شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من...

شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته 2018-12-13 | 08:44:29

فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف...

طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام 2018-12-11 | 13:36:25

انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الاثلاثاء المعمر الحاج محمد موسى...

الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) 2018-12-10 | 09:34:24

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجاريعملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةمنع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيالرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد روسيةمحجبةلقباجملعيونجمال5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب سقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com