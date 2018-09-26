عوض, طنوس, اول, فلسطيني, يقدم, الاغنية, الشبابية, العراقية,

اطلق الفنان عوض طنوس اخر اعماله الغنائية بعنوان " قلبي يحبك " اذا يعتبر هذا العمل خطوة في الاتجاه الصحيح لكون الاغنية الشبابية العراقية بدأت تفرض وجودها بقوه على الساحة الفنية ليثمر هذا التعاون مع الفنان وصاحب الاغنية الشهيرة حبك يدق بالراس محمد الفارس الذي قام بتلحين هذا العمل ، حيث اجتمع بهذا العمل فريق عراقي متخصص بالأغنية الشبابية وكتب كلمات الاغنية الشاعر محمد الجبوري وتوزيع وماسترنغ حيدر كيتارا وهندسة صوتية نبيل الاديب علما بان الاغنية صورت بأسلوب الفيديو كليب في أستوديو حيدر كيتارا للإنتاج والتوزيع الفني في استديو HGuitarastudio .وتعامل فريق العمل الموسيقي العراقي مع هذه الاغنية التي اجاد غنائها باللهجة العراقية الفلسطيني عوض طنوس مما اكسب العمل جمالية تضاف له خصوصا وان فريق العمل حقق مشاهدات على القناة العالمية اليوتيوب بالملايين للاعمال التي قدمت من خلال هذا الفريق الموسيقي والكاتب والألحان التي تناسب جيل الشباب في هذا الوقت .من الجدير بالذكر ان الموزع الموسيقي حيدر كيتارا هو مهندس الاغنية الشبابية العراقية استطاع من خلال الافكار الموسيقية ان يعيد هندسة الاغنية العراقية بما يتناسب والذائقة الفنية الشبابية لتحقق مجمل اعماله التي اطلقها بأصوات نجوم عراقيين وعرب محققا عبر قناته الرسمية الخاصة به على اليوتيوب ما يقارب 700 مليون مشاهدة .قلبي يحبك : بدأت تأخذ طريقها في الانتشار عبر الاذاعات العربية وبث الفيديو كليب على كافة الشاشات العربية ومنصات التواصل الاجتماعي .وتقول كلمات الاغنية قلبي يحبك :گلبي يحبك شگد.. على حبك تعووود .. وگلبك ماخذ من الليل .. بس اللون الاسود .. تعمد اي تعمــد .. بالنسيان والصد .. يل حبك مثل اسمي .. ارد بيه اردد .. اخذلك واحد بليــاك•••يحبك موت گلبه .. انت اهلي واذا تبعد•••اشوف الدنيا غربه .. حد لكلشي بالدنيا .. بس حبك بلا حد .. وگلبك ماخذ من الليل .. بس اللون الاسود ... الك بالــــروح لهفــة ... واريد بحضنك اغفة ... بغرررامي صافي وياك ... يمتة وياية تصــفة ... صعبة اگدر اعـــووفك ... ويرد عمري من اشوفك ... حبيبي واااااانت يمي ... احس جروحي تشفة ... واظل لحضرتك مشتاگ..واموت بحبك اني ... يل گلبك يحب افراگ•••وعادي لو نسااااني ... حد لكلشي بالدنيا ... بس حبك بلا حد ... وگلبك ماخذ من الليل ... بس اللون الاسود