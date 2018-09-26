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الألاف في افتتاح مهرجان الشوكولاطه في نتسيرت عيليت‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افتتح في ملعب تاجر في نتسيرت عيليت مساء الثلاثاء مهرجان الشوكلاطة السنوي بمشاركة الالاف تحت رعاية رئيس البلدية رونين بلوت .



تخلل الاحتفال عروضا فنية لفنانين محليين حيث قدموا وصلات غنائية مميزة بحضور اكثر من 5 الاف شخص ، مسك الختام كان مع المطرب المعروف ايال جولان وسط مشاركة واسعة.


يشار الى ان المهرجان يقام للعام الثالث على التوالي ويستمر ٣ ايام امام , حيث يتم عرص انواع عديدة من الحلويات لشركات محلية وعالمية.




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