الألاف, في, افتتاح, مهرجان, الشوكولاطه, في, نتسيرت, عيليت‎,

تخلل الاحتفال عروضا فنية لفنانين محليين حيث قدموا وصلات غنائية مميزة بحضور اكثر من 5 الاف شخص ، مسك الختام كان مع المطرب المعروف ايال جولان وسط مشاركة واسعة.يشار الى ان المهرجان يقام للعام الثالث على التوالي ويستمر ٣ ايام امام , حيث يتم عرص انواع عديدة من الحلويات لشركات محلية وعالمية.

افتتح في ملعب تاجر في نتسيرت عيليت مساء الثلاثاء مهرجان الشوكلاطة السنوي بمشاركة الالاف تحت رعاية رئيس البلدية رونين بلوت .

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