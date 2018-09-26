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"عودة رونالدو".. تصريح مفاجئ من رئيس ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، أن النجم السابق لفريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، "سيعود يوما ما" إلى أحضان النادي.



وقضى رونالدو تسع سنوات ناجحة مع الفريق الملكي، وقبلها 6 سنوات مع مانشستر يونايتد، كما يقضي عقده الحالي بحمل قميص يوفنتوس 4 سنوات، مما يعني أن عمر "الدون" بعد نهاية عقده سيبلغ 37 عاما.


وقال بيريز لبرنامج "إل شيرينغويتو" إن رونالدو بقي في قلوب كل جماهير الفريق، مضيفا "إذا التقيته اليوم فسأعانقه.. إنه خليفة دي ستيفانو".


وتابع "سيعود يوما ما إلى ريال مدريد"، حسبما نقل موقع صحيفة "إكسبرس".


ويأتي هذا التصريح، خلال حفل توزيع جوائز "الفيفا"، الذي لم يفز فيه رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، حيث عادت إلى الكرواتي لوكا مودريتش.


وكان بيريز كشف منذ أيام أن رونالدو هو من طلب مغادرة ريال مدريد لأسباب شخصية، وعبّر عن سعادته لبيع النجم البرتغالي بـ 100 مليون دولار.




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