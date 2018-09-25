تصادم, سيارتين, على, مفرق, المحارب, البدوي, دون, وقوع, اصايات,

وقع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء حادث طرق على مفرق " المحارب البدوي " بالقرب من مفرق هموفيل اثر تصادم سيارتين خصوصيتين

هذا ولم يسفر عن اصابات وتواجد بمكان الحادث طاقم متسيل حييم ونجمه داوود الحمراء.