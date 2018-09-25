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تصادم سيارتين على مفرق المحارب البدوي دون وقوع اصايات



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وقع في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء حادث طرق على مفرق " المحارب البدوي " بالقرب من مفرق هموفيل اثر تصادم سيارتين خصوصيتين

هذا ولم يسفر عن اصابات وتواجد بمكان الحادث طاقم متسيل حييم ونجمه داوود الحمراء.





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