ام, الفحم:, اصابة, شاب, جراء, تعرّضه, لإطلاق, نار, بحي, عين, خالد,

اصيب شاب بالعشرينات من عمره مساء اليوم الثلاثاء بإصابة بجراح متفاوتة وذلك اثر اطلاق النار الحي عليه في حي عين خالد بمدينة ام الفحم

هذا وقد هرعت طواقم الاسعاف وقامت بنفل المصاب الى المستشفى حيث وصفت اصابته بالخطيرة وقد قامت الشرطة بفتح التحقيق.