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المبادرة الفحماوية تختتم  مشروعها الريادي " تآخي الاحياء" التطوعي بكلٍ من احياء الجبارين والمحاميد القديمة



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 اختتمت المبلدرة الفحماوية مشروع تجميل احياء الجبارين والمحاميد القديمة ، بحيث  استمر المشروع أسبوعين من العمل  المتواصل تم خلاله العمل على ترميم وتحديث وانارة  منطقة الاحياء والأزقة القديمة  لتصبح لوحة فنية وحضارية تليق بالحي وقاطنيه.


شارك عشرات   المتطوعين والفنانين المحليين بتعاون  أهالي الحي   برسم أسمى آيات  العطاء المتجلي  بنفوس المشاركين خصوصا بعد ما تبين  لهم تراكم  سنوات الاهمال لمنطقهم  .

 

حقق المشروع نجاحا لافت للانتباه خصوصا  بعدد المشاركين واختلاف اطيافهم العمرية والاجتماعية وذلك بعد مناشدتنا  السريعة من خلال مواقع التواصل  الاجتماعي وبمدى تفاعل اهل الخير من تجار واصحاب محلات تجارية قدموا كل ما تتطلب المشروع بسخاء وكرم يظهر وجهها الحقيقي لمدينة ام الفحم. 

 

كما لمسنا صدق وجهوزية العطاء وتقديم يد العون من خلال اهلنا الذين تسابقوا على تقديم التبرعات والالتفاف حول المشاركين والمتطوعين 

المبادرة الفحماوية تتقدم الشكر والعرفان لجميع من ساندنا وقدم يد العون المعنوي والمادي  لعشرات  المتبرعين والراعيين من محلات تجارية وأشخاص ضربوا مثلا للعطاء والانتماء.

 





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