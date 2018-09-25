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اعتقال مشتبهين بالعشرينات من باقة الغربية والطيبة للاشتباه بقيامهما بسطو مسلح



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في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الثلاثاء انه وقبل حوالي أسبوعين ، تلقت الشرطة بلاغ عن عملية سطو في مدينة هود هشارون, حيث تبين من التحقيق أن المشتبهان (20 و 21 عام من باقة الغربية والطيرة) وصلا بسيارة إلى محطة الوقود على طريق رماتيم في مدينة هود هشارون حيث لاحظا أن الوقود على وشك ان ينفذ, لذا قررا القيام بسطو الآخرين.

عندئذ شد انتباه المشتبهان ان رجلين يدخلان الى سيارة يونداي فباشرا بمراقبتهما، لاحقا قام المشتبه الذي كان يقود السيارة بعبور سيارة اليونداي وذلك خلال قيادة متهورة فقطع طريق سيارة اليونداي واوقف سيارته بشكل يمنع عبور سيارة اليونداي.

عندئذً، نزل أحد المشتبهان من سيارتها وهو يحمل مفك وطالب من المشتكيان فتح نافذة سيارتهما، وهددهما بواسطته. في الوقت نفسه ، سلب المشتبه من المشتكيين مئات الشواقل وعبوة سجائر.

تم إلقاء القبض على المشتبهين وتم تمديد توقيفهما من وقت لآخر على يد محكمة الصلح، في بيتاح تيكفا، حيث تم هذا الأسبوع تقديم للمحكمة المركزية في مدينة اللد لائحة إتهام ضدهما مرفقة بطلب تمديد توقيفها حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما، بمخالفات السطو المسلح والتآمر لإرتكاب جريمة.

اعتقال مشتبهين بالعشرينات من باقة الغربية والطيبة للاشتباه بقيامهما بسطو مسلح




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