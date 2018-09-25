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هبوعيل ابناء زلفة يودع بطولة كاس الدولة بخسارته امام هبوعيل هرتسليا



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ودع فريق هبوعيل ابنلء زلفة منافسة بطولة كاس الدولة بعد خسارته عصر اليوم الثلاثاء امام فريق هبوعيل هرتسليا بالدقائق الاخيرة من عكر المباراة بنتيجة ٢-١.

هذا وقد اقيمت المباراة على ارض ملعب السلام في مدينة ام الفحم وقد شاهدها اكثر من ٥٠٠ مشجع.

 





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