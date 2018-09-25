هبوعيل, ابناء, زلفة, يودع, بطولة, كاس, الدولة, بخسارته, امام, هبوعيل, هرتسليا,

ودع فريق هبوعيل ابنلء زلفة منافسة بطولة كاس الدولة بعد خسارته عصر اليوم الثلاثاء امام فريق هبوعيل هرتسليا بالدقائق الاخيرة من عكر المباراة بنتيجة ٢-١.

هذا وقد اقيمت المباراة على ارض ملعب السلام في مدينة ام الفحم وقد شاهدها اكثر من ٥٠٠ مشجع.