أطلق الفنان المصري ​عمرو دياب​ برومو أغنيته "باين حبيت" من ألبومه الجديد "كل حياتي" المقرر طرحه قريباً.

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى ويتعاون فيها مع الموسيقار العالمى ​مارشميلو​.وكان دياب قد أطلق سابقاً عدد من أغنيات الألبوم بينها اتعلموا” و”هدد” و”كل حياتي".ومن ناحية أخرى، بعدما كشف موقع الفن ان الجهة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي تفاوض الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل الختام الخاص بالمهرجان، علمنا ان الأمور وصلت الى خواتيمها السعيدة حيث وافق دياب على أن يطل في حفل ختام المهرجان بحفل غنائي مميز.