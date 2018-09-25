تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |  2018-12-26 15:02:13 لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة |  2018-12-26 14:21:24 السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" |  2018-12-26 14:11:21 مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! |  2018-12-26 13:51:57 السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل |  2018-12-26 13:55:39 تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول |  2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عمرو دياب يطلق برومو أغنيته مع مارشميلو "باين حبيت"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلق الفنان المصري ​عمرو دياب​ برومو أغنيته "باين حبيت" من ألبومه الجديد "كل حياتي" المقرر طرحه قريباً.



والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى ويتعاون فيها مع الموسيقار العالمى ​مارشميلو​.


وكان دياب قد أطلق سابقاً عدد من أغنيات الألبوم بينها اتعلموا” و”هدد” و”كل حياتي".


ومن ناحية أخرى، بعدما كشف موقع الفن ان الجهة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي تفاوض الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل الختام الخاص بالمهرجان، علمنا ان الأمور وصلت الى خواتيمها السعيدة حيث وافق دياب على أن يطل في حفل ختام المهرجان بحفل غنائي مميز.




كلمات متعلقة

عمرو, دياب, يطلق, برومو, أغنيته, مع, مارشميلو, "باين, حبيت",

تابعونــا

درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن 2018-12-26 | 15:55:53

دائما ما تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، التي تصبح حديث...

مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! 2018-12-26 | 15:00:44

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأعياد الميلاد المجيدة مع ابنتها “كاى” داخل...

الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان 2018-12-26 | 13:55:40

شنت الفنانة المصرية بشرى هجوماً كبيراً على الممثل المصري ​محمد رمضان​ من خلال...

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية 2018-12-26 | 12:50:27

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم،...

زوجة عاصي الحلاني ترقص بعفوية مع عاملات منزلها بعيد الميلاد زوجة عاصي الحلاني ترقص بعفوية مع عاملات منزلها بعيد الميلاد 2018-12-26 | 11:45:31

لاقى فيديو نشرته زوجة الفنان ​عاصي الحلاني​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع...

“روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟ “روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟ 2018-12-26 | 10:40:16

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في الآونة الأخيرة متابعيها رسالة جديدة جاءت...

الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ 2018-12-26 | 09:31:53

في عيد الميلاد المجيد أطلت إيانا إبنة الفنان ​رامي عياش​ ومصممة الأزياء ​داليدا...

عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! 2018-12-25 | 07:44:44

أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها 2018-12-24 | 20:23:47

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! 2018-12-24 | 14:00:00

خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود شارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت هلال المشارقة اصابة مصرع وفاة متأثرا جراحه الشرطة تحقق الخضيرةايلات طعن فرار المنفذ الشرطة تبحث عنه اصابة امرأة طفيفةمسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث حريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد ام الفحم اتلاف دجاج لحوم 800 كغم بلدية قسم الصحة الخدمات البطرية منتهية الصلاحيةضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة أذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com