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ميسي استبعد صلاح وصوّت لرونالدو ومودريتش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اختيارات قادة المنتخبات، لأفضل لاعب في العالم، بعدما توج الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة، أمس الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.



وصوت كل قائد منتخب لثلاثة لاعبين، الأول يحصل على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة، علما بأنه يُمنع أن يصوت اللاعب لنفسه.


ولم يبد قائد منتخب التانغو، ليونيل ميسي، خلال تصويته أي حقد تجاه اللاعب الكرواتي مودريتش الذي ساهم مع منتخب بلاده في هزيمة الأرجنتين، خلال مونديال روسيا، بثلاثية بيضاء. كما أنه صوت بكل روح رياضية لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، منافسه السابق في الدوري الإسباني.



وصوت ميسي، أولا لمودريتش، ثم للفرنسي كيليان مبابي، يليه رونالدو.


فيما منح صاحب الجائزة، لوكا مودريتش، الصوت الأول لزميله في ريال مدريد رافائيل فاران، ثم رونالدو، وخلفه أنطوان غريزمان.


أما أصوات رونالدو، فكانت لرافائيل فاران، ثم مودريتش، ثم غريزمان. 


وجاء صوت سيرخيو راموس الأول، لصالح مودريتش، والثاني لرونالدو، والثالث لميسي.


ومنح هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا، صوته الأول لفاران، والثاني لغريزمان، والثالث لصالح كيليان مبابي.


وكان اختيار مانويل نوير، قائد المنتخب الألماني، غريبا بعض الشيء حيث منح صوته الأول للبلجيكي إيدين هازارد، ثم مودريتش، وأخيرا رافائيل فاران.


أما قائد المنتخب الإيطالي، جورجيو كيليني، فأعطى الصوت الأول لرونالدو، والثاني لمودريتش، والثالث لصلاح.


ومنح راداميل فالكاو، قائد منتخب كولومبيا، صوته الأول لمودريتش، والثاني لرونالدو، والثالث كان من نصيب مبابي.


وتحيز المصري عصام الحضري، لمواطنه محمد صلاح، حيث منحه الصوت الأول، ثم مودريتش، يليه رونالدو.


ومن جانبه، أعطى أنطونيو فالنسيا، قائد منتخب الإكوادور، صوته الأول لصالح ميسي، والثاني لرونالدو، والأخير لمودريتش.


وانحاز المهدي بن عطية، قائد منتخب المغرب، إلى رونالدو ومنحه الصوت الأول، ثم صلاح، يليه مودريتش.


وأعطى غاري ميدل، قائد منتخب تشيلي، صوته الأول لمودريتش، بينما حصل ميسي على صوته الثاني، وغريزمان على الثالث.


وحسم مودريتش صدارة التصويت بنسبة 29.05 % من الأصوات، مقابل 19.08 % لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيا. 


أما المصري محمد صلاح فحصل على نسبة 11.23 % من إجمالي الأصوات، ليحل في المركز الثالث بفارق بسيط عن الرابع الفرنسي كيليان مبابي بـ10.52 %.




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