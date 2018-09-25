السورية, مرح, جبر, تصاب, بالزهايمر, وزوجها, يرعاها, !!!,

كشفت الممثلة السورية ​مرح جبر​ لموقع "الفن"، أنها بدأت تصوير مشاهدها في خماسية "لحظات" ثاني خماسيات مسلسل "عن الهوى والجوى" من تأليف وإخراج فادي سليم وإنتاج وزارة الإعلام ممثلة بالمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وقالت إنها تؤدي في الخماسية شخصية "ليلى"، امرأة مصابة بمرض الزهايمر، لكن محبة زوجها "سامح" (غسان مسعود) تدفعه إلى ترك عمله، فيكرس حياته ليرعى زوجته ويهتم بها وخصوصا بعد هروبها المتكرر من مكان إقامتها، وعلى الدوام، يحاول سامح أن يروي لزوجته قصصاً قديمة ويستذكر شبابهما وقصة حبهما، علّ ذاكرتها تعود.ويلعب أدوار البطولة كل من منى واصف ودانا جبر وغسان مسعود والسدير مسعود وروبين عيسى وسوزان سكاف وعلاء الزعبي وفائق عرقسوسي وربا المأمون.