تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أصوات العرب خذلت محمد صلاح في اختيار اللاعب الأفضل لعام 2018



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خذلت أصوات العرب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في سباق الفوز بجائزة الفيفا للاعب الأفضل في العالم لعام 2018، والتي نالها الكرواتي لوكا مودريتش.



واتضح من بيانات التصويت لقادة ومدربي المنتخبات، أن هناك 6 أصوات عربية فقط، رشحت صلاح في المركز الأول، منهم 4 لاعبين هم زميله عصام الحضري قائد منتخب الفراعنة، والسوري عمر السومة قائد نسور قاسيون، وعبدول با قائد منتخب موريتانيا، وعبد اللطيف البهداري قائد منتخب فلسطين.


وصوت كل قائد منتخب لثلاثة لاعبين، الأول يحصل على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة، علما بأنه يُمنع أن يصوت اللاعب لنفسه.


بالإضافة لمدربين اثنين صوتا لصلاح في المركز الأول، هما المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، والتشيكي ميروسلاف سكوب، المدير الفني للمنتخب البحريني.




كلمات متعلقة

أصوات, العرب, خذلت, محمد, صلاح, في, اختيار, اللاعب, الأفضل, لعام, 2018,

تابعونــا

فيديو .. رونالدو يركض في صحراء دبي فيديو .. رونالدو يركض في صحراء دبي 2019-01-03 | 15:22:45

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو على صفحته في...

كلوب يحذر من "العاصفة".. وغوارديولا يتذمّر كلوب يحذر من "العاصفة".. وغوارديولا يتذمّر 2019-01-03 | 13:37:20

حذّر مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب لاعبي فريقه من "العاصفة" التي...

رونالدو "يكيد" ريال مدريد ويصدم جماهيره رونالدو "يكيد" ريال مدريد ويصدم جماهيره 2019-01-03 | 12:10:55

أطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصريحات جديدة تؤكد سعادته...

ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان 2019-01-03 | 10:40:52

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي محمد مزيان موهبة فريق مليلية...

كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات 2019-01-03 | 10:36:40

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) إنه يدرس التوسع في عدد الفرق المشاركة في...

الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك 2019-01-03 | 09:32:05

يتواجه النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز مساء اليوم الخميس، في قمة الدوري...

جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها 2019-01-02 | 22:08:35

ألمح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لجاهزية نجمه كيفن دي بروين،...

مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح 2019-01-02 | 15:45:21

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم...

راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد 2019-01-02 | 14:50:56

ذكرت تقارير إعلامية، أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد،...

فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة 2019-01-02 | 12:50:37

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقشكري عواوده نسبة تصويت 10 د عواوده انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارتخليص سائق اصابة علق داخل انقلاب شاحنة قرب القدس بيت شيمش نحشونحادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعمشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال فتاة علاقة مع خالها تلد ابن منطقة القدس يحدث في البلاد اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةخالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com