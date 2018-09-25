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أول رحلة للقطار السريع بين القدس ومطار اللد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شرعت وزارة المواصلات وشركة قطار إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتسيير اول رحلة للقطار السريع الجديد بين القدس وتل أبيب كمرحلة تجريبية.


وذكرت مصادر إسرائيلية أن الرحلات تشمل حاليا محطتي "نافون" في القدس وتلك الموجودة في مطار اللد "بن غوريون" وذلك لغاية إتمام المشروع نهائيا، وسيبقى السفر في القطار مجانيا لمدة 3 اشهر، بينما تستغرق الرحلة 30 دقيقة فقط.


وبحسب التقديرات فإن استكمال الاعمال لمد الخط الجديد الى تل أبيب سيستغرق اربعة اشهر اخرى، وفي مرحلة التجربة سيكون عدد المسافرين محدودا ل400 مسافر فقط في كلرحلة.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات يسرائيل كاتس قد قاما بتدشين الخط الجديد يوم الخميس الماضي.




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