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استطلاع يظهر رغبة الأمريكان بسيطرة ديمقراطية على الكونغرس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توقع استطلاع رأي جديد سيطرة الحزب الديمقراطي في أمريكا على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين ثاني/نوفمبر، واستحواذهم على غالبية المقاعد.



وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ومحطة "NBC"، أن الأمريكيين يريدون رؤية تغييرات في بلادهم.


وأشار الاستطلاع إلى تقدم الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في الاقتراع، حيث قال نحو 52% من المشاركين إنهم يريدون أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس، فيما أراد 40% سيطرة الجمهوريين.


وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، أظهر استطلاع  تفوق الديمقراطيون بـ8 نقاط. كما أظهر الاستطلاع السابق رغبة 60% بالتغيير، بما في ذلك ثلث ناخبي الحزب الجمهوري، بعيدا عن الطريقة التي يدير بها الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة.




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