يارا, تهنئ, محمد, صلاح, وهذا, ما, تمنته, له,

يارا كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "مبروك ‎محمد صلاح جائزة أفضل هدف والسنة الجاية بتاخد جايزة أحسن لاعب ان شاء الله".يذكر ان الفنانة يارا من أبرز الفنانات اللواتي يتابعن مباريات كرة القدم العالمية، وتهتم بأخبار اللعبة، وهي من مشجعي نادي برشلونة الإسباني ومن محبي اللاعب الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي الذي التقته سابقاً.

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