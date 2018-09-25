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جبهة الناصرة تنتخب قائمتها لانتخابات البلدية



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جاء في بيان صادر عن جبهة الناصرة اليوم الثلاثاء :" بهمة واصرار على تحقيق اكبر نصر لجبهة الناصرة في الانتخابات البلدية، في الثلاثين من تشرين الاول، انتخب مجلس جبهه الناصرة الديمقراطيّة قائمة مرشحيها للانتخابات البلدية، والتي جاءت كمنتخب يمثل مجمل النسيج الاجتماعي النصراوي، والقادر على احداث التغيير في ادارة البلدية، الذي يصبو اليه اهالي الناصرة، بعد ما آلت اليه اوضاع المدينة خلال السنوات الخمس الاخيرة.

 

 

ودعا رئيس قائمة الجبهة، مصعب دخان، اهالي الناصرة الى اكبر التفاف حول الجبهة وممثليها لضمان اكبر تمثيل في البلدية، لتكون لها كتلة مساهمة وفاعلة في احداث التغيير. واكد دخان على بذل الجهود والتكاتف بين كافة الاحزاب والاطر السياسية لضمان انتخاب وليد العفيفي رئيسا للبلدية والجبهة وكافة القوى الوطنية ذات أكثرية في عضوية المجلس البلدي، كي تتيح تحالفا واسعا وشاملا لممثلي الناصرة.

 


وشهد اجتماع المجلس اجواءا احتفالية حماسية لتحقيف اكبر انجاز ممكن.


اما المرشحون الذين تم انتخابهم بعرس ديمقراطي لا مثيل له في المدينة، فهم بعد رئيس القائمة مصعب دخان:

 

الياس لبس

بلال شهوان

امال شحادة

فراس حمدان

اسامة كرام

شهد طه

ايسر حواري

نبيل جبارين

عصام فراج

خلود فاهوم

سليم مزاوي





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- ابن اناصره

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