تحرير, 5500, مخالف, سير, خلال, الايام, الاخيرة,

حررت شرطة السير خلال الأيام الأخيرة حوالي 5500 مخالفة على طرقات البلاد .من بينها 630 مخالفة تم تحريرها بسبب استعمال سائقين هواتف خليوية لدى القيادة بخلاف القانون حيث تم تغريم كل واحد منهم ب 1000 شيكل وتسجيل ثماني نقاط بحقه.