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تحرير 5500 مخالف سير خلال الايام الاخيرة



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 حررت شرطة السير خلال الأيام الأخيرة حوالي 5500 مخالفة على طرقات البلاد .


من بينها 630 مخالفة تم تحريرها بسبب استعمال سائقين هواتف خليوية لدى القيادة بخلاف القانون حيث تم تغريم كل واحد منهم ب 1000 شيكل وتسجيل ثماني نقاط بحقه.




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