تواصل, الاعتصام, في, الخان, الأحمر, لليوم, الـ21, على, التوالي,

يتواصل لليوم الحادي والعشرين على التوالي، الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس ، بمشاركة متضامنين دوليين، ومسؤولين من مختلف المؤسسات الوطنية.

ودعا مجلس الوزراء والقوى الوطنية والاسلامية وممثلو الهيئات والمؤسسات أبناء شعبنا إلى ضرورة تكثيف التواجد في الخان الأحمر، للتصدي لمحاولات سلطات الجيش الإسرائيلي هدمه، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته لتنفيذ قرار الهدم.وكانت المحكمة العليا، رفضت في الخامس من الشهر الجاري، التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وأقرت هدم القرية خلال أسبوع.