فيديو - طائرة فرنسية تحاول الهبوط في أجواء عاصفة!

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو، يحبس الأنفاس، لمحاولة طائرة تابعة لخطوط الطيران الفرنسية، الهبوط في مطار برمنجهام في انجلترا.

وعصفت الرياح التي وصلت سرعتها إلى 44 ميلا في الساعة، بطائرة الـ”إيرباص” ودفعتها جانبياً عندما وصلت للهبوط.وفي نهاية المطاف، لم يتمكن الطيار من الهبوط على مدرج المطار، ما اضطره لاستكمال الطيران والخروج من المدرج.