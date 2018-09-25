الشرطة, الفلسطينية, تنفي, طلب, الشرطة, الاسرائيلية, تسليم, المشتبه, به, في, ابتزاز, نهى, عميرة, من, القدس,

نفى الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات ، أن تكون الشرطة الاسرائيلية قد أمهلت السلطة الفلسطينية نصف ساعة لتسليم "محمد عيسى ابو طير" المشتبه به في قضية ابتزاز المرحومة "نهى عميرة".

وقال إرزيقات إنه لم يصلنا ذلك رسمياً، ولم يتصل بنا الارتباط العسكري الإسرائيلي بخصوص هذه القضية .وناشد إرزيقات المواطنين والنشطاء والصفحات على مواقع التواصل، بتحري الدقة وعدم تداول الاخبار والاشاعات غير الدقيقة والتي لا يوجد لها مصادر رسمية .وكان العقيد ارزيقات قد أكد في وقت سابق، أنه وبعد عملية دقيقة من الرصد والمتابعة في عدة مناطق للمدعو محمد عيسى ابو طير المشتبه به بقضية المرحومة نهى عميرة سكان صور باهر على خلفية الابتزاز مما دفعها للانتحار.وتم القاء القبض عليه من قبل مركز شرطة ابوديس في بلدة العيزرية.واضاف ارزيقات بانه تم توقيف الشخص المشتبه به لحين احالته للجهات المختصة.