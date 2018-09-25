المطران, عطا, الله, حنا, مستنكرا, الاعتداء, على, رئيس, بلدية, بيت, لحم, :, يجب, ان, نتصدى, معا, وسويا, لثقافة, العنف,

عبر سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عن استنكاره ورفضه وتنديده بالاعتداء الاثم الذي تعرض له رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان ظهر اليوم الاثنين وذلك في منطقة المنارة في المدينة .

واعرب سيادته عن تضامنه مع سعادة رئيس بلدية بيت لحم وتمنياته بأن يحفظه وان يصونه الرب الاله من كل سوء .ان هذا الاعتداء الظلامي الغاشم انما لا يمثل قيم واخلاق ومبادئ وثقافة شعبنا الفلسطيني ومن اقدم على هذا الفعل انما ارتكب جريمة نكراء ليس بحق رئيس بلدية بيت لحم لوحده بل بحق شعبنا وثقافة وهوية ولحمة هذا الشعب المناضل والمكافح من اجل الحرية .لقد اعلنا مرارا وتكرارا رفضنا لظاهرة العنف المستشرية في مجتمعنا الفلسطيني والتي تستهدف كافة شرائح هذا المجتمع وكافة مكوناته ، أما في بيت لحم فاليوم تم الاعتداء على رئيس البلدية وقبل أيام تم الاعتداء على الاب فادي شلوفي والاعتداءات مستمرة ومتواصلة من قبل أولئك الخارجين عن القانون والذين يسيئون لشعبنا بأفعالهم وبسلوكياتهم الغير مقبولة والغير مبررة.ليس كافيا معالجة هذه الظاهرة العنفية معالجة امنية فحسب وان كنا نعتقد بأن للشرطة يجب ان يكون لها دور ريادي في هذا الموضوع ولكن هنالك أهمية كبرى للمعالجة التربوية الثقافية في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية وفي دور العبادة حيث يجب ان يكون خطابنا دوما خطابا رافضا للعنف وثقافة الانتقام والكراهية ، خطابنا يجب ان يكون دائما خطابا سلميا يكرس ثقافة العيش المشترك والوحدة الوطنية ، خطابا يرفض كافة المظاهر السلبية التي تعصف بمجتمعنا لا سيما ظاهرة العنف التي لا يستفيد منها الا أولئك المتربصين بنا والذين لا يريدون الخير لشعبنا ولبلادنا .الحمد لله على سلامة رئيس البلدية حيث كانت الإصابة طفيفة ولكن هذه الإصابة الطفيفة لها مدلولات وهي تشير بشكل واضح الى ضرورة اتخاذ تدابير ومبادرات خلاقة في مؤسساتنا الدينية والإعلامية والثقافية وغيرها .نرفض استعمال الوسائل العنفية في معالجة اية قضية ذلك لان الثقافة العنفية تتناقض مع مبادئنا وقيمنا الأخلاقية والإنسانية والدينية والوطنية .نحن شعب فلسطيني واحد هكذا كنا وهكذا سنبقى وما يحدث يجب ان يجعلنا جميعا اكثر لُحمة ووحدة وتعاضدا وحكمة ومسؤولية ورصانة ووطنية وانتماء لهذه الأرض المقدسة .لن ينجح دعاة العنف في مجتمعنا من جرنا الى المربع الذي يريدوننا ان نكون فيه وستبقى رسالتنا دوما هي رسالة الوحدة الوطنية والعيش المشترك وستبقى فلسطين وطن نسكن فيه بأجسادنا ولكنه ساكن في قلوبنا وفي عقولنا وفي ضمائرنا .وقد جاءت كلمات سيادة المطران عطا الله حنا هذه لدى لقاءه مع عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية حول الاعتداء الغاشم الذي تعرض له رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان .