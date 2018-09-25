هذه, نصيحة, أمل, العوضي, للمرأة, المتزوجة,

نشرت الممثلة ​أمل العوضي​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قدّمت من خلاله نصيحة للمرأة المتزوجة، شجّعتها فيها على الاهتمام بنفسها دائما، وعدم اهمال مظهرها.

وقالت العوضي في الفيديو: "حياتي الشخصية خط أحمر، لا أصور كل شيء وأعرضها على السوشيال ميديا وأحيانا أغيب عن السناب من أجل أن أمنح بعض الوقت لابنتي ومنزلي وعملي".وأضافت: "كلمة حق، الأمهات أعرف التزامكم بعيالكم وبأمور دراستهم وأعمالكم وواجبات أخرى، لكن يجب أن تنظمي وقتك بين الاهتمام بنفسك وبيتك وعملك لأن كل واحدة منهما لها حق عليكي".وختمت: "لا تهملي ذاتك ومظهرك، باختصار دلعي نفسك والأم هي مصدر العطاء والسعادة بالمنزل، عندما تكونين راضية من داخلك على نفسك وشكلك ومرتاحة رح تعطين طاقة إيجابية جميلة ببيتك تنعكس عليكي وعلى عيالك وبرأيي هيك بتكون المرأة الناجحة".