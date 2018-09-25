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كورتوا يتفهم غياب كريستيانو وميسي عن حفل الأفضل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الذي حصل على جائزة أفضل حارس في 2018 خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل"، اليوم الإثنين، تفهمه لغياب بعض الأسماء البارزة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عن الحضور.



وأوضح كورتوا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية عقب تتويجه بالجائزة "هذا ما حدث في النهاية، هناك دوما مباريات في الدوري، وهذا يجب أن يكون الأهم، السفر لساعتين ونصف إلى هنا ثم العودة للعب مباراة ليس الحل الأفضل، أتفهم ظروف البعض في عدم القدوم".


وأعرب صاحب "القفاز الذهبي" في مونديال روسيا عن "سعادته البالغة" بانضمامه "لأفضل ناد في العالم"، كما تمنى "أن يتمكن من إسعاد جماهير الفريق دائما".


كما تحدث صاحب الـ26 عاما عن اختيار 4 لاعبين من الفريق الملكي ضمن التشكيلة المثالية لهذا العام، فضلا عن اختيار مودريتش كأفضل لاعب في العالم.


وقال في هذا الصدد "هذا يعكس القيمة الفنية الكبيرة للفريق، وعلينا العمل بقوة باستمرار من أجل حصد الانتصارات والألقاب، هناك لاعبين آخرين أيضا كانوا يستحقون التواجد ضمن التشكيلة المثالية"




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