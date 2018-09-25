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تناول الأسماك خلال الحمل يعزز نمو دماغ الجنين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول الوجبات الغذائية الغنية بالأسماك 3 مرات أسبوعيًا خلال الحمل، يعزز نمو وصحة الدماغ والجهاز العصبي لدى الأجنة.



الدراسة أجراها باحثون بجامعة توركو الفنلندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Pediatric Research) العلمية.


وأوضح الباحثون أن نتائج البحث تدعم ما كشفت عنه دراسات سابقة أظهرت مدى أهمية النظام الغذائي للأم على تطور ونمو طفلها.


وأضافوا أن الحمية الغذائية للأم أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية هي الطريقة الرئيسية التي توفر الأحماض الدهنية غير المشبعة للجنين ودماغ الرضيع، خلال فترة نمو الدماغ القصوى في السنوات الأولى من حياة الطفل.


وأشار الباحثون أن هذه الأحماض الدهنية تساعد على تشكيل الخلايا العصبية للعين وخاصة الشبكية، كما أنها مهمة في تشكيل المشابك الحيوية في نقل الرسائل بين العصبونات في الجهاز العصبي.


وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون التأثيرات العلاجية للأغذية التي تناولتها 56 من الأمهات المشاركات في الدراسة على أطفالهن.


واحتفظت الأمهات بجدول محدد للغذاء يرصد ما يتناولونه خلال فترة الحمل، حيث سجل الفريق مستويات مصادر الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في غذاء الأم، وقاموا بقياس مستويات تلك الأحماض في دماء أطفالهم وهم في عمر شهر واحد.


وتم اختبار تأثير الحميات الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة على صحة الخلايا العصبية للدماغ وللعين لدى الأطفال وهم في العام الثاني.


وكشفت التحليلات اللاحقة لنتائج الاختبارات البصرية، أن الرضع الذين تناولت أمهاتهم الأسماك 3 مرات أو أكثر في الأسبوع خلال الثلث الأخير من حملهم، تمتعوا بصحة وسلامة الخلايا العصبية للعين بصورة أفضل من أقرانهم الذين لم تتناول أمهاتهم الأسماك خلال الحمل.


وقالت الدكتورة كيرسي لايتينن، قائد فريق البحث إن "نتائج الدراسة تشير أن التناول المتكرر للأسماك خلال فترة الحمل وما قبلها يعود بفائدة كبيرة على نمو الجنين، وخاصة نمو الدماغ".


وأضافت أن "الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة بكثرة في الأسماك تلعب دورًا بارزًا في تنظيم نمو الجهاز العصبي للطفل".


وأظهرت دراسات سابقة أن تناول الحوامل للأسماك، الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، يمكن أن يقلل من خطر الولادة المبكرة.


ورصدت الدراسات فوائد صحية عدة للأحماض "أوميجا 3" على رأسها، في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، إضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.


وتتوافر أحماض "أوميجا 3" الدهنية، في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، زيت السمك، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه الأسماك. 




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