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الأمم المتحدة: طفل يموت كل 10 دقائق في العدوان على اليمن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا للدول والمؤسسات المانحة من أجل زيادة الدعم المالي، لتغطية أكبر عملية إنسانية تقوم بها المنظمة الدولية في اليمن. جاء ذلك في ختام اجتماع رفيع المستوى الاثنين على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي من أن عشرة ملايين يمني آخرين سيواجهون أوضاع ما قبل المجاعة بنهاية العام الحالي، إذا لم يتغير الوضع الراهن.


وأوضحت خلال الاجتماع أن ثلاثة أرباع سكان اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة، "طفل واحد على الأقل يموت كل عشر دقائق لأسباب تتعلق بالصراع".




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