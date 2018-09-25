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3 أعراض لمرض خطير لا تتجاهلها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف خبراء الطب النفسي عن ثلاث علامات رئيسية للاكتئاب الحقيقي، ونصحوا الأشخاص الذين يصابون بها بعيادة الأطباء المختصين فورا.



وأعلن الأطباء خلال لقاء نظمته صحيفة إزفيستيا الروسية، عن علامات الإصابة بالاكتئاب الثلاث:


1- اضطرابات النوم والتغذية:


قد يكون الاستيقاظ المفاجئ في منتصف الليل، ومشاكل الدخول إلى دورات المياه والقلق، إشارات أولية للاكتئاب أو علامات متقدمة للإصابة به.


2- تقلبات المزاج:


إذا شعر الإنسان بتقلبات في مزاجه خلال النهار، فيجب أخذ هذه الحالة على محمل الجد. وأيضا يجب الانتباه إلى التغيرات المزاجية التي تحدث عادة تبعا لفصول معينة من السنة ويتدهور فيها المزاج عادة.


3- انعدام المتعة (التلذذ):


فهذه العلامة تجعل الإنسان لا يشعر بالمتعة، سواء غذائية أو حسية كمشاهدة الأعمال الفنية، أو الأحداث الاجتماعية السارة وغيرها. وهذه علامة للإصابة بالاكتئاب 100%.


ووفقا للأطباء النفسيين، فإن 20% من سكان العالم شعروا لمرة واحدة على الأقل بأعراض الاكتئاب. أما منظمة الصحة العالمية فقد أكدت أن 300 مليون شخص في العالم مصابون بالاكتئاب الحقيقي.


ومن الخطأ إعتبار هذا المرض ضعفا مؤقتا وليس مرضا يجب علاجه كباقي الأمراض. ولسوء الحظ، فإن هذه البيانات المعلنة والمؤكدة فقط عن عدد الإصابات بالاكتئاب في العالم، إذ يعتبر الاكتئاب في العديد من الثقافات أمرا مخجلا، لذلك لا يلجأ الكثير من الناس إلى الأطباء، وهذا ما يفاقم المشكلة.




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