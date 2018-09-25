حذرت شركة تويتر المستخدمين من خلل في برنامجها استمر وجوده لمدة عام قد يكون شارك رسائلهم الخاصة وتغريداتهم مع الأنشطة التجارية ومطوري البرمجيات خارج الشركة، وذلك باستخدام ميزة خدمة العملاء التي تقدمها تلك الأنشطة.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تحقق في ثغرة يعتقد أنها موجودة على الموقع منذ شهر مايو/أيار 2017، لكن تم رصدها في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول 2018. وأضافت أنها لم تعثر على أي دليل على مشاركة الرسائل لكن التحقيق ما زال مستمرًا.عدد "الضحايا" غير محددولم تذكر الشركة على وجه التحديد عدد المستخدمين الذين تأثروا بهذه المشكلة، لكنها أوضحت أن المشكلة لا تتعلق بكل الرسائل الخاصة، بل يقتصر الضرر على الرسائل المتبادلة بين المستخدمين والشركات مثل شركات الطيران، وقد يكون هذا الخطأ، الذي من المحتمل أنه أثر على مستخدمي تويتر الذين تواصلوا مع بعض حسابات خدمة العملاء، قد أرسل رسائل المستخدمين الخاصة أو تغريداتهم المحمية إلى أطراف ثالثة.وقالت تويتر إنها ستخبر المستخدمين المتضررين باستخدام نافذة منبثقة عندما يزورون الموقع، وتقدم المنصة للعديد من العلامات التجارية مثل شركات الطيران وتجار التجزئة خدمة تتميز بخاصية روبوت الدردشة الكتابي لخدمة العملاء، بحيث يستجيب هذا الروبوت للشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالرحلات الجوية، وهناك احتمالية لمشاركة هذه الرسائل مع الأنشطة التجارية التي تستخدم هذه الميزة، حتى إذا لم يكن العميل يتفاعل معها بشكل مباشر.