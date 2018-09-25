تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 06:48:27 ترامب: خسرنا سوريا منذ وقت طويل وهي ليست سوى الرمل والموت! |  2019-01-03 06:47:01 مصر.. وفاة كاميليا أنور السادات |  2019-01-03 06:43:59 الطقس - انخفاض على درجات الحرارة وامطار متفرقة |  2019-01-02 21:58:10 5 مواليد جدد في اول ايام العام الجديد في المستشفى الفرنسي |  2019-01-02 22:35:29 مدير المستشفى الفرنسي د.نائل الياس:نريد الدعم من وزارة الصحة لان ادارتنا سليمة وليس بسبب ازمة مالية خانقة |  2019-01-02 21:18:13 اطلاق وابل من الرصاص على سيارة سكرتير مجلس طرعان |  2019-01-02 22:14:48 "ورم ذكي".. أحدث طريقة لكشف وعلاج السرطان |  2019-01-02 22:08:35 جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها |  2019-01-02 21:22:02 السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل |  2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |  2019-01-02 15:45:40 وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام |  2019-01-02 15:45:46 ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" |  2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تويتر تحذر المغردين.. "رسائلكم الخاصة في خطر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت شركة تويتر المستخدمين من خلل في برنامجها استمر وجوده لمدة عام قد يكون شارك رسائلهم الخاصة وتغريداتهم مع الأنشطة التجارية ومطوري البرمجيات خارج الشركة، وذلك باستخدام ميزة خدمة العملاء التي تقدمها تلك الأنشطة.



وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تحقق في ثغرة يعتقد أنها موجودة على الموقع منذ شهر مايو/أيار 2017، لكن تم رصدها في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول 2018. وأضافت أنها لم تعثر على أي دليل على مشاركة الرسائل لكن التحقيق ما زال مستمرًا.


عدد "الضحايا" غير محدد


ولم تذكر الشركة على وجه التحديد عدد المستخدمين الذين تأثروا بهذه المشكلة، لكنها أوضحت أن المشكلة لا تتعلق بكل الرسائل الخاصة، بل يقتصر الضرر على الرسائل المتبادلة بين المستخدمين والشركات مثل شركات الطيران، وقد يكون هذا الخطأ، الذي من المحتمل أنه أثر على مستخدمي تويتر الذين تواصلوا مع بعض حسابات خدمة العملاء، قد أرسل رسائل المستخدمين الخاصة أو تغريداتهم المحمية إلى أطراف ثالثة.


وقالت تويتر إنها ستخبر المستخدمين المتضررين باستخدام نافذة منبثقة عندما يزورون الموقع، وتقدم المنصة للعديد من العلامات التجارية مثل شركات الطيران وتجار التجزئة خدمة تتميز بخاصية روبوت الدردشة الكتابي لخدمة العملاء، بحيث يستجيب هذا الروبوت للشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالرحلات الجوية، وهناك احتمالية لمشاركة هذه الرسائل مع الأنشطة التجارية التي تستخدم هذه الميزة، حتى إذا لم يكن العميل يتفاعل معها بشكل مباشر.




كلمات متعلقة

تويتر, تحذر, المغردين.., "رسائلكم, الخاصة, في, خطر",

تابعونــا

زوج للبيع مقابل 18 يورو فقط! زوج للبيع مقابل 18 يورو فقط! 2019-01-02 | 15:45:40

أثارت امرأة ألمانية جدلا واسعا بعدما عرضت زوجها للبيع عبر شبكة الإنترنت مقابل 18...

"واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية 2019-01-02 | 12:50:21

حذرت شركة "واتس آب" عبر موقعها الإلكتروني من أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون...

غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس 2019-01-02 | 11:50:19

حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح...

طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة 2019-01-02 | 09:29:56

وقعت، أمس الاول الاثنين، جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر، وكان "بطلها" طبيب قتل...

شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة 2019-01-01 | 08:28:46

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن شخصا شبيها بالأمير هاري صار يكسب مبالغ كبيرة بفضل...

هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 2018-12-31 | 15:41:51

يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل...

كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة 2018-12-31 | 13:59:48

تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة...

واقعة بشعة.. أسد يهرب ويفترس شابة حتى الموت واقعة بشعة.. أسد يهرب ويفترس شابة حتى الموت 2018-12-31 | 11:50:55

قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية افترس...

خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة 2018-12-31 | 10:06:18

كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح...

ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة 2018-12-31 | 08:37:41

تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات سائق حيفا شاحنة حادث طرق مروع الفريديس قبل اسبوعين ضحايا لائحة اتهام محكمة من يافا 3 قتلى مصرع فايز بيومي شاب عربي عامل حادث كرني شومرون مصنع شايش حجر شاب شرطة اسعاف تحقيق ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود خاتم الماس سقط كومة زبالة قمامة عشرات الاف الشواقل البحث القدسطاولة طعام مائدة سفرة رصاصة طائشة تسقط مواطن ام الفحم اطلاق نار السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية كابول حرق اطارات اعتقالات كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال النصب التذكاري الشهيد رأفت زهيري وضح اكاليل الزهور ضريح يوم الارض الخالد ذكرى ال 40مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال محاولة احباط اغتيال نتانياهو كينبا ينفي ديوان اسرائيل رئيس وزراء زيارته كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com