السيسي, سيلتقي, نتنياهو, الأربعاء, المقبل,

كشفت مصادر صحافية مصرية، اليوم ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي سيلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة أخبار اليوم المصرية في مقال كتبه رئيس مجلس إدارتها المتواجد في نيويورك ياسر رزق تحت عنوان: “ماذا وراء قمة الليلة مع ترامب ولقاء الأربعاء مع نتنياهو”، ونشرته الصحيفة في عدد اليوم الإثنين، مشيرًا إلى ازدحام جدول أعمال السيسى باللقاءات مع قادة دول يمثلون مختلف قارات العالم، من دون تفاصيل.وتابع قائلا: “أبرز بنود أجندة زيارة السيسي هذا العام – فى تصورى- هي القمة المرتقبة التى ستجمعه الليلة مع الرئيس الأميركى دونالد ترامب، ثم اللقاء المهم المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل بينه وبين نتنياهو.