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اصابة متوسطة لعامل سقطت عليه بوابة حديدية في كفربرا



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تم صباح اليوم الثلاثاء في كفر برا بمنطثة وادي عارة تخليص عامل سقطت عليه بوابة حديد .


الطواقم عملت على رفع البوابه بمعدات خاصة وتمكنت من تخليص العامل الذي وصفت حالته بالمتوسطه.

تم نقله الى المشفى لتلقي العلاج.









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