صورة - اعتقال فحماوي مشتبه باطلاق نار في حي سكني

جاءنا من المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة ألقت القبض على أحد سكان مدينة أُم الفحم بشبهة إطلاق النار وحيازة السلاح بشكل غير قانوني.

مساء أمس خلال نشاط مبادر به للشرطة، تلقت الشرطة بلاغ عن إطلاق نار في أحد أحياء مدينه أُم الفحم.قوات علنية وسرية من الشرطة وصلت الى المكان وبدأت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.خلال عمليات التمشيط التي قام بها أفراد الشرطة في المنطقة، تم القاء القبض على مشتبه من سكان أم الفحم البالغ من العمر 27 عام وبحوزته سلاح من نوع 16 -M ومسدس بضع أمشاط ذخيرة.تم توقيف المشتبه وسيحال صباح هذا اليوم الى محكمه الصلح في الخضيره، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.