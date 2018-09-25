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فيديو - معتقلان من كفرقاسم على خلفية الضلوع بجريمة قتل علي عامر من كفرقاسم وتفجير سيارته في كفارسابا



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جاءنا من وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي صباح اليوم الثلاثاء :" شرطة اسرائيل أنهت التحقيق في قضية مقتل  علي عامر البالغ من العمر 30 عامًا من كفر قاسم والذي قُتل إثر إنفجار قنبلة زُرعت في سيارته في مفترق إيليشيماع قرب مدينة كفار سابا يوم  1/05/2018.



 تحقيق مكثف ومُركز أجرته وحدة مركزية في شرطة إسرائيل، من خلال إستخدام تقنيات متطورة وتشغيل نظم معلومات إستخباراتية معقدة، أدى إلى إلقاء القبض على مشتبَهين من سكان كفر قاسم  حبيب صرصور- البالغ من العمر 23 عاما والثاني ومحمد طه البالغ من العمر 35 عاما للإشتباه بهما  بتورطهما في مراقبة علي عامر لفترة طويلة ومن ثم القيام بقتله.


هذا وكشف التحقيق أن صرصور  قام بمراقبة علي عامر خلال يوم قتله في مدينة كفار سابا، وعندما رآه في  شارع هتاعاس في المدينة، قام بتمرير المعلومات إلى الآخرين الذين قاموا بدورهم بتفعيل القنبلة وتفجير السيارة.


 نتيجة للإنفجار ، قتل عامر وأصيب آخرون في سيارتة وسيارة مجاورة.


بعد تحقيق سري ومعقد ، تم إلقاء القبض على صرصور يوم  31 يوليو / تموز 2018 ، وتم إلقاء القبض على طه بعد شهر من ذلك، وتم تمديد توقيفهم من وقت لآخر.


هذا وتبين من التحقيق، أن  خلال أشهر عديدة قبل القيام يقتل علي عامر،  حاول  صرصور وطه، جنبا إلى جنب مع آخرين، بمحاولة قتل علي عامر، ، بما في ذلك مراقبته في كفر قاسم وغيرها من الأماكن في البلاد، من خلال إستخدام أجهزة تحديد المواقع GPS بعد زرعها في سيارته.


أثناء التحقيق تم رصد صور داخل الهاتف النقال لصرصور، التي توثق صرصور  يحمل أسلحة مختلفة، كما وخلال التحقيق، تم جمع بينات تورط صرصور لشبهة حيازة أسلحة مسروقة، بشكل غير قانوني.


مع الانتهاء من إجراءات التحقيق أحيل الملف الى النيابة العامة، وهذا الصباح، ستقدم النيابة العامة، لائحة إتهام ضد المشتبهين بالضلوع في حادثة القتل وغيرها من الجرائم.


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