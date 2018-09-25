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مصرع شابة عربية 21 عاما باطلاق نار في شقيب السلام بالنقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت شابة عربية تبلغ من العمر 21 عاما مصرعها فجر اليوم الثلاثاء جراء تعرضها لاطلاق النار من قبل مجهول في النقب .



وأعلنت الطواقم الطبية في منطقة النقب أنها تلقت إخطاراً عن وجود جريحة في مدينة بئر السبع، وعلى الفور قدم طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للفتاة ونقلها وهي بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في المدينة، حيث أقر الأطباء وفاتها متأثرة بجراحها.


وأضافت أن الضحية عانت من جروح في القسم العلوي من الجسم، جراء إصابتها بطلقات نارية.


وأشارت مصادر محلية إلى أن دورية شرطة طالبت سائق سيارة كان يسافر بسرعة في شوارع بئر السبع بالتوقف، وخلال استجواب السائق وتفتيش السيارة عثر على فتاة وهي مصابة في جروح بالغة الخطورة جراء طلقات نارية، وتم استدعاء الطواقم الطبية التي نقلتها إلى مستشفى "سوروكا"، حيث إخضاع أفراد من عائلة الفتاة للاستجواب والتحقيق.

وجاءنا في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت شرطة إسرائيل بلاغ أن إمراة من سكان التجمع السكني البدوي شقيب السلام، التي أحيلت هذا الصباح الى المستشفى قد توقيت متأثرةً بجراحها.
 
شرطة إسرائيل شرعت بالتحقيف في القضية
مصرع شابة عربية 21 عاما باطلاق نار في شقيب السلام بالنقب




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