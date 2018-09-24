تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |  2019-01-02 15:45:40 وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام |  2019-01-02 15:45:46 ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" |  2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |  2019-01-02 14:50:59 كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل |  2019-01-02 14:50:24 سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين |  2019-01-02 14:31:14 البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين |  2019-01-02 13:17:16 المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم |  2019-01-02 12:37:44 الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل |  2019-01-02 12:50:21 "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية |  2019-01-02 12:15:17 توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-02 11:50:35 دراسة - الماريغوانا تعيد برمجة جينات الحيوانات المنوية! |  2019-01-02 11:50:19 غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لأوّل مرة.. حفل زواج مثلي في العائلة الملكية البريطانية!



  |     |   اضافة تعليق



لأوّل مرة في العائلة الملكية التي تتقيد ببروتوكولات صارمة أقام اللورد إيفار مونتباتن حفل زواج مثلي برفقة صديقه جيمس كويل في بريطانيا.

حفل الزواج الذي أقيم بصحبة أصدقائهما كان أول حدث مماثل يواجه العائلة الملكية التي تخضع لجملة من العادات والبروتوكولات الاجتماعية.


وبحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإنّ إيفار مونتباتن، وهو من أبناء عمومة الملكة إليزابيث، تزوّج صديقه بعد علاقة دامت 3 سنوات.
وسبق لقريب الملكة، وهو منفصل عن زوجته وأب لثلاثة أبناء، أن كشف قبل عامين عن ميوله الجنسية، وقال إنه قرر أن يكون "صريحاً" بدلاً من إخفاء مثليته عن المجتمع. وقال اللورد مونتباتن إن زوجته كانت تعرف قبل الارتباط أن له ميولاً تجاه الرجال والنساء في الوقت نفسه، ولذلك فقد كانت الأمور واضحة منذ البداية. وقال مونتباتن إنه فضل الزواج بصديقه؛ لأنه أمر قانوني، وبما أن شريكه لم يخض هذه التجربة من قبل فقد فضّل أن يمنحه "إحساس الارتباط"، بحسب قوله.


واعترف مونتباتن بأنّه كان مثلياً بعد العثور على الراحة مع صديقه الجديد جيمس، الذي التقى به في عام 2014 في منتجع فيربيير السويسري الفاخر في جبال الألب، حيث كان يتجول إيفار وعائلته دائماً.
وأقام الزوجان حفلاً وحضر عشرات الأزواج إلى المناسبة، وطلب "المثليان" من المهنئين عدم جلب الهدايا والاكتفاء بالتبرع لمنظمة خيرية.
وعُقد الحفل في كنيسة بريدويل وأحياه مجموعة من المغنين وحضره بناته إيلا، 22 عاماً، وأليكس، 20 عاماً، ولولي البالغة من العمر 16 عاماً.
ويقول اللورد إيفار: "أعتقد أنه لو التقينا قبل عشر سنوات، لكانت الشراكة المدنية خياراً مناسباً بالنسبة إلينا، ولكن الآن بعد أن أصبح الزواج بين رجل ورجل أمراً قانونياً، فلماذا لا نتزوج إذاً؟".
ووافق البرلمان البريطاني في تموز 2013 على زواج المثليين ودخل التشريع حيز التنفيذ في شهر آذار من العام الماضي.





كلمات متعلقة

لأوّل, مرة.., حفل, زواج, مثلي, في, العائلة, الملكية, البريطانية!,

تابعونــا

زوج للبيع مقابل 18 يورو فقط! زوج للبيع مقابل 18 يورو فقط! 2019-01-02 | 15:45:40

أثارت امرأة ألمانية جدلا واسعا بعدما عرضت زوجها للبيع عبر شبكة الإنترنت مقابل 18...

"واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية 2019-01-02 | 12:50:21

حذرت شركة "واتس آب" عبر موقعها الإلكتروني من أن تطبيقها للتراسل الفوري لن يكون...

غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس 2019-01-02 | 11:50:19

حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح...

طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة طبيب مصري يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة 2019-01-02 | 09:29:56

وقعت، أمس الاول الاثنين، جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر، وكان "بطلها" طبيب قتل...

شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة 2019-01-01 | 08:28:46

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن شخصا شبيها بالأمير هاري صار يكسب مبالغ كبيرة بفضل...

هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 هواتف يودعها "واتساب" للأبد في 2019 2018-12-31 | 15:41:51

يستعد تطبيق "واتساب" للتخلي عن بعض الأجهزة القديمة في عام 2019، إذ سيتوقف عن العمل...

كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة 2018-12-31 | 13:59:48

تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة...

واقعة بشعة.. أسد يهرب ويفترس شابة حتى الموت واقعة بشعة.. أسد يهرب ويفترس شابة حتى الموت 2018-12-31 | 11:50:55

قال مسؤولون إن أسدا في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية افترس...

خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة 2018-12-31 | 10:06:18

كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح...

ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة 2018-12-31 | 08:37:41

تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية خلاط فلافل طفل علق يده جت انقاذ . تخليص قرية جت المثلثتقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين خديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع ميسم ابو القيعان حورة الشاب استدعاء عناصر الشرطة اعتداء ضرب تل ابيب معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب ضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقتأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد الشيخ دنون خردة حريق قرية تجميع الواح سبست مادة مسرطنة اطفاء عكا زفولون عاصفة ثلجية امطار رياح استعدادات مكثفة البلاد القدس شوارع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com