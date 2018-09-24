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بوتين يطلع الأسد هاتفيا على تدابير الرد الروسي على حادثة "إيل-20"



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جرى اتصال هاتفي اليوم الاثنين، بمبادرة من الجانب السوري، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، ناقشا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا والعملية السياسية.

وأعرب الأسد خلال الاتصال عن تعازيه لبوتين والشعب الروسي في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية "ال 20"، ومقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.

بدوره أبلغ الرئيس الروسي نظيره السوري بقرار موسكو اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية، بهدف ضمان أمن العسكريين الروس وتعزيز الدفاعات الجوية في سوريا، ومن أهم هذه الإجراءات تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".

وأبدى الرئيسان استعدادهما لبذل جهود مشتركة من أجل تطبيع الأوضاع في سوريا، واستعادة سيادتها والحفاظ على وحدتها.

كما تطرق الطرفان إلى نتائج لقاءات زعماء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، وكذلك القمة التي جمعت بوتين بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخرا.

وتتزامن هذه المكالمة مع إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي "إس-300" في غضون أسبوعين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى إضافية بهدف تعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا.

بوتين يطلع الأسد هاتفيا على تدابير الرد الروسي على حادثة "إيل-20"




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