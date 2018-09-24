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نتنياهو يهاتف بوتين : تحويل أسلحة متطورة إلى أيادٍ غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر



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في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو جاء فيه انه تحدث اليوم هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعبر عن ثقته في مصداقية التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي وفي نتائجه وأوضح مرة أخرى أن المسؤولية عن الحادث المؤسف ملقاة على عاتق الجيش السوري الذي أسقط الطائرة الروسية وعلى عاتق إيران حيث عدوانها يزعزع الاستقرار.


وقال رئيس الوزراء إن تحويل أسلحة متطورة إلى أيادٍ غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر الإقليمية وأضاف أن إسرائيل ستواصل صون أمنها ومصالحها.


وتم الاتفاق على مواصلة الحوار بين الطاقمين المهنيين والتنسيق بين الجيشين عبر القنوات العسكرية. كما قدم رئيس الوزراء مرة أخرى تعازيه على مصرع الجنود الروس.





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