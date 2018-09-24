علي, سلام, يوجه, نداءً, هامًا, لأهل, الناصرة:, نريدها, منافسة, تسودها, المحبة, والتسامح ,

وجه رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، نداءً إلى كافة مواطني المدينة بأن يحافظوا على الأجواء الأخوية الايجابية خلال فترة الانتخابات، وأن تكون المنافسة شريفة ويسودها التسامح وتقبل الآخر.

وجاء في كلمته : الأخوة والاخوات، أبناء الناصرة الكرام .. الناصرة الغالية الأصيلة. الانتخابات يوم، وأهل الناصرة معًا دوم، أتوجه لكافة أبناء مدينة الناصرة، في فترة الانتخابات، أننا نريدها منافسة شريفة تسودها المحبة والتسامح بين أبناء البلد الواحد. نتنافس على محبة الناصرة، مستقبلها، تطورها، ولكن بأخلاق ومحبة ومفاهيم أهل الناصرة الأصيلة.

أوجه رسالتي للشباب بأن يتصرفوا بأدب واحترام، نحن جميعًا في هذه المدينة، مدينة المحبة والسلام والتآخي، مدينة البشارة يجمعنا تاريخ وهوية وحسن الجوار. "إحنا أهل بيت واحد قبل الانتخابات وبعدها، وراح نضل هيك .."



كلنا مع بعض راح نحافظ على الناصرة، وكلنا مع بعض راح نتنافس على محبتها بتعاون، بسلام وبتفاهم، لأنه راح تضل الناصرة تجمعنا على الخير والمحبة، كرئيس للبلدية بمد إيدي للجميع، لنعمل جميعًا على تمرير شهر الانتخابات بخير يعود على الجميع بالمحبة والوحدة ودومًا على طريق الناصرة.