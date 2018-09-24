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طلّاب البشائر سخنين يحلّقون في مشروع الفضاء والفيزياء من خلال بناء القمر الصّناعي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



في مشروع علمي مميز " الفضاء والفيزياء "سيشارك طلاب مدرسة البشائر الاهليّة للعلوم - سخنين , بالتعاون مع كلية أورط براودة ووكالة الفضاء الاسرائيلية ووزارة العلوم , حيث ابتدأت في الاسبوع الماضي في مدرسة البشائر الاهلية للعلوم - سخنين وبالتعاون مع كلية اورط براودة للهندسة - كرميئيل , مرحلة اختيار الفوج الثالث من برنامج الفيزياء والفضاء.

البرنامج يهدف الى بناء القمر الصّناعي "جليل 1" وسيشارك فيه طلاب من العديد من المدارس اليهودية في الشمال ومدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين من الوسط العربي. حيث يتمّ اختيار الطلاب بعد مقابلة وتصنيف ملائمين . كما تشارك ايضا في البرنامج وكالة الفضاء الإسرائيلية .

خلال البرنامج سيدرس الطلاب مواضيع علمية وتكنولوجية عديدة في مجال الفضاء والاقمار الصّناعيّة , بالإضافة الى إطلاعهم على العديد من الابحاث في هذا المجال وسيقومون ايضا بزيارة معاهد للبحث ومؤسسات اكاديمية ومصانع تعمل في هذا المجال.

الجدير ذكره ان الطلاب هم أنفسهم سيقومون بتطوير وبناء القمر الذي سيقوم بتنفيذ مهام صُممّ خصيصا من اجلها باستشارة علمية وارشاد العديد من اساتذة الجامعات والمهندسين الضالعين في هذا المجال.

على الصعيد التعليمي البرنامج يشمل لقاء واحدا في الاسبوع 3 ساعات اكاديمية تشمل التعليم النظري والعملي لمدة سنتين ضمن مشروع يحتسب به للطلاب خمس وحدات تعليمية في شهادة البجروت

.ويركز هذا البرنامج كل من الأستاذ جمال بقاعي المركز التربوي والاكاديمي في مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين , والدكتور جاي تسباري وايتاي ملك من كلية اورط براودة.
هذا وقد صرّح الأستاذ أمير الحاجّ مدير عام مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في سخنين : إنّ مشاركة طلّابنا للسنة الثالثة على التوالي ستكون انطلاقة هامّة ,وخاصّة أنّنا المدرسة العربيّة الوحيدة في البلاد الّتي تشارك في هذا المشروع منوّها انّ التّربية للعلوم ومجالات الهندسة هو في راس سلّم أفضليّاتنا من خلال اهتمامنا الشّديد في تطوير هذه العلوم في المدرسة , وجذب كادر متخصّص يقوم بإعداد الطّلاب لكلّ متطلّبات العصر , وجعلهم يواكبون التقدّم العلمي على المستوى المحلّي والعالمي. كما هنّأ الطّلاب الّذين تمّ اختيارهم لإنجاز هذا المشروع الهام .

 





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