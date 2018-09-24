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اجتماع حي منزل النور يتحول الى مهرجان انتخابي ضخم لجبهة وحدة يافة



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تحول اجتماع حي منزل النور الذي نظمته جبهة وحدة يافة الناصرة امس الاحد في بيت المهندس غسان أبو حاطوم - القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي، الى مهرجان انتخابي ضخم بمشاركة المئات من أبناء الحي والاحياء المجاورة. ما يظهر الالتفاف الشعبي والجماهيري حول جبهة وحدة يافة الناصرة، بكل اطيافها وحاراتها.

افتتح الاجتماع وتولى عرافته الأستاذ توفيق سرحان، مرحبًا بالقائد العريق اسعد يوسف - أبو عصام، رئيس ا لمجلس السابق والحضور الكريم. ورحب المهندس غسان أبو حاطوم بالاخوة والاخوات في بيتهم، مؤكدًا على مواصلة طريق التطور والعمران مع الجبهة الظاهرة للعيان، ومؤكدًا ان تاج مشاريعها هو وحدة وتآخي أبناء يافة جميعًا.
وتحدث ناشد بشارات المرشح الأول في قائمة الجبهة مؤكدًا على روح التجدد والعطاء المتواصل في صفوف الجبهة، ومواصلة الطريق بخطًى ثابتة لتحقيق انتصار جديد لجبهة وحدة يافة. وأكد على وضع الخطط المهنية والعلمية للعمل المحلي وتعزيز هذا النهج الذي يمارسه المجلس المحلي بقيادته الجبهوية.
وتحدث رامي جمامعة، عضو المجلس المحلي، والمرشح الثاني في قائمة الجبهة عن النشاط المتميز لاعضاء كتلة الجبهة ودورهم في التواصل مع الأهالي والاحياء. واكد على أهمية العمل بين الشباب وتفعيل الأطر الشبابية والرياضية، ورصد المجلس للميزانيات الضخمة لهذه الشريحة الكبيرة من أهالي يافة.
وأكد المرشح الرابع فريد أبو حاطوم في كلمته على الانطلاق من منزل النور لبعث النور والامل لاهالي يافة الناصرة، ومواصلة نهج الجبهة الذي يصون وحدة ومستقبل يافة. وشكر أعضاء المجلس المحلي، من كافة القوائم، المنتهية ولايتهم على عملهم وعطائهم من اجل أهالي يافة جميعًا.
وفي كلمته الختامية حيا رئيس المجلس المحلي المحامي عمران كنانة، الحضور المهيب، وشكر أبو السعادة - غسان أبو حاطوم واهل بيته على هذه الاستضافة التي أصبحت تقليدًا انتخابيًا. وأكد كنانة على أهمية التوعية السياسية لمجتمعنا وشبابنا في ظل قانون القومية، فمعركة التجذر والبقاء ما زالت مستمرة. لذلك علينا التأكيد على أهمية القضايا السياسية، فجوهر قضايانا سياسية وعلينا محاربة سياسة التمييز ضد المواطنين العرب، في كافة الأصعدة، والعمل على تحقيق المساواة الكاملة غير المشروطة.
وقال كنانة ان المجلس المحلي بقيادته الجبهوية وادارته نجح بتجهيز المشاريع الضخمة في كافة المجالات ، بما يشمل المدارس والاحياء، واضافة مناطق جديدة للسكن وشق شوارع جديدة. ونحن عازمون على مواصلة هذه الهبة العمرانية من اجل مستقبل يافة الناصرة.
واختتم المهرجان بنشيد بلادي بلادي، من كلمات الشاعر والقائد الراحل توفيق زياد.




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