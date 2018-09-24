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صورة: مبابي يكشف النقاب عن هدية بيليه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، النقاب عن الهدية التي تلقاها من بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية.



وسجل مبابي، 4 أهداف في مونديال روسيا الأخير، منها هدفه الرائع في نهائي البطولة أمام كرواتيا.


وأصبح مبابي أول لاعب تحت الـ20 عامًا يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بكأس العالم، منذ أن فعلها بيليه أمام السويد في نهائي مونديال 1958.


وأرسل بيليه، قميصًا يحمل توقيعه وشعار ناديه السابق سانتوس، كهدية لصاحب الـ19 عامًا، ليكشف مبابي عن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مغردًا: "شكرا على هذه الهدية المذهلة يا ملك".


وأبدى مبابي، في تصريحات سابقة سعادته بالمقارنة بينه وبين بيليه، قائلاً إن ذلك يشعره بالإطراء




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