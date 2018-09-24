إشارة, جديدة, على, تتويج, مودريتش, بجائزة, الأفضل,

اعتبر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أن لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، هو الأقرب لحصد جائزة الأفضل، المقدمة من الفيفا.

وأجرى الاتحاد الكرواتي، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، استفتاء بعنوان "من يستحق أن يكون وصيفا لجائزة الأفضل، محمد صلاح أم كريستيانو رونالدو؟".ويتنافس مودريتش مع صلاح نجم ليفربول، وكريستيانو رونالدو، زميله السابق بصفوف ريال مدريد، والمنضم ليوفنتوس في الصيف الماضي، على التتويج بالجائزة، التي ستسلم في حفل سيقام مساء اليوم الإثنين.وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن رونالدو سيغيب عن حفل توزيع جوائز الفيفا، علما بأن لوكا مودريتش تفوق على نفس الثنائي، في جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا، المقدمة من اليويفا.