التدخين, والدماغ.., دراسة, جديدة, تكشف, حجم, الخطر,

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لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية...
عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...
بفضل مزاياه العديدة، يعتبر سمك التونة الخيار الأمثل للرياضيين والباحثين عن...
توصلت دراسة حديثة إلى أن ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، يمكن أن تساعد على...
ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان...
يواجه الآباء، الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن أطفالهم يقضون وقتاً طويلاً أمام...
كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن أحد مكونات قطرات العين الخاصة بعلاج أمراض...
أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير...
يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...
يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...